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«Большунов расстроился последнему месту в финале. Как и всегда, Саша – максималист». Вяльбе о спринте на Кубке России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила итоги мужского классического спринта классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи.

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