Военный из Китая выложил на форуме игры War Thunder секретные чертежи

Засекреченные чертежи противотанкового снаряда DTC10-125 выложил на форуме видеоигры War Thunder военный из КНР, в надежде доказать разработчикам, что они неправильно отобразили в игре характеристики китайского танка, 2 июня сообщает портал Polygon.
Засекреченные чертежи противотанкового снаряда DTC10-125 выложил на форуме видеоигры War Thunder военный из КНР, в надежде доказать разработчикам, что они неправильно отобразили в игре характеристики китайского танка, 2 июня сообщает портал Polygon.
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