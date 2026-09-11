Сила в правде
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Сила в правде

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Полгода до коллапса? Как авиабомбы заменяют России новую мобилизацию

Полгода до коллапса? Как авиабомбы заменяют России новую мобилизацию

Август дал новый максимум — 8766 планирующих авиабомб, почти 12 в час. Мобилизацию в России снова отложили.

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