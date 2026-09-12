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Педагоги Алтайского аграрного университета получили ключи от 32 новых квартир

Педагоги Алтайского аграрного университета получили ключи от 32 новых квартир

Педагоги Алтайского государственного аграрного университета получили ключи от новых квартир. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в MAX, всего ключи получили 32 преподавателя.

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