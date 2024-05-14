Следствие запросило арест тезки начальника кадрового главка Минобороны AlexCoderСледствие запросило арест тезки начальника кадрового главка Минобороны AlexCoder Следователи указали на возможную преступность его действий Скандалы вокруг Министерства обороны России не умолкают.
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