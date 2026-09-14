399 БПЛА уничтожили в небе над Россией сегодня ночью

Минувшей ночью, 14 сентября, военные перехватили и ликвидировали 399 беспилотных летательных судов. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
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