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Обучение иммунных клеток удалению «мусора» помогает устранить воспаление легких

Воспаление является стандартной частью реакции иммунной системы нашего организма. Но иногда эта реакция в наших легких становится гиперактивированной, что приводит к бесконтрольному продолжению воспаления и может привести к летальному исходу.

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