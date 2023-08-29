Обучение иммунных клеток удалению «мусора» помогает устранить воспаление легких

Воспаление является стандартной частью реакции иммунной системы нашего организма. Но иногда эта реакция в наших легких становится гиперактивированной, что приводит к бесконтрольному продолжению воспаления и может привести к летальному исходу.
Воспаление является стандартной частью реакции иммунной системы нашего организма. Но иногда эта реакция в наших легких становится гиперактивированной, что приводит к бесконтрольному продолжению воспаления и может привести к летальному исходу.
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