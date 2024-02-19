Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ: почему количество Т-80 будет расти

Изображение издания Military watch 3 дня назад 3,9K прочитали Российская армия пополнила парк основных боевых танков Т-80 за счет поставки новой партии модернизированных и усиленных танков Т-80БВМ, поставленных заводом Омсктрансмаш.
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