Камила Валиева сможет вернуться к тренировкам в октябре 2025 года

Российская фигуристка Камила Валиева сможет тренироваться вместе со всеми 25 октября 2025 года. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
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