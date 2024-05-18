Захарова: в ФРГ хотят замять тему утечки разговора об ударах по России

Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Прекращением дела в отношении инспектора военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхарца, ФРГ хочет замять тему об утечке разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии