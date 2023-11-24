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Звезда шоу «Пацанки» Мэри Джа похудела на 25 килограммов

Звезда шоу «Пацанки» Мэри Джа похудела на 25 килограммов

Участница телевизионного «Новые пацанки» на канале «Пятница!» по имени Мэри Джа, которую на самом деле зовут Марина Чаплыгина, сообщила, что после завершения съемок стала активно заниматься спортом и записала свой собственный музыкальный трек.

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