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Татар-информ

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Решение о начале отопительного сезона приняли в 16 муниципалитетах Татарстана

Решение о начале отопительного сезона приняли в 16 муниципалитетах Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Решение о начале отопительного сезона принято в 16 муниципальных образованиях Татарстана, в 13 из них уже начался пуск тепла.

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