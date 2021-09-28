Medical Insider

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Новый датчик поможет определить, насколько заразны вирусы

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign) разработали датчик, который объединяет специально разработанные фрагменты ДНК и зондирование нанопор, чтобы обнаруживать инфекционные вирусы за считанные минуты без необходимости предварительной обработки образцов.

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