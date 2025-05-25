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В России перечислили дающие возможность купить жилье льготы

Меры поддержки многодетных семей и материнский семейный капитал дают россиянам возможность приобрести недвижимость, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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ЗЗ
Зоя Зайко
В СССР люди все имели жильё и уверенность в завтрашнем дне, а сейчас прожил сегодня и Слава Богу.
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11 час.
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