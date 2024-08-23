Горячая линия Роспотребнадзора поможет вам выбрать безопасное оборудование для детей и школьников

Через Роспотребнадзор можно узнать о качестве и безопасности вещей для детей и школьников. До 25 августа специалисты будут предоставлять бесплатные консультации по выбору детской одежды, обуви, игрушек, школьного инвентаря и продуктов питания.
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