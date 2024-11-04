ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой-пешеходом на Северной стороне Севастополя

ДТП с пострадавшей 17-летней девушкой-пешеходом на Северной стороне СевастополяПо предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 18 часов 29 минут на 2км+900м автодороги "Подъезд к пгт Кача", 28- летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, произвела наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по обозначен.