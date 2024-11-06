Победил или нет на выборах: Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков из 270 необходимых Евгения КомароваВыборы в США прошли 5 ноября, завершив, очевидно, одну из самых напряженных в истории страны кампаний.
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