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Подмосковные студенты представили систему безопасности для городов будущего

Подмосковные студенты представили систему безопасности для городов будущего

Сотрудничество МЧС России и Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина привело к созданию концептуальной модели жилой застройки.

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