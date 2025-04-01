В новостройках массового сегмента Москвы резко сократилось предложение

В марте предложение в новостройках массового сегмента Москвы сократилось на 7% Предложение в массовом сегменте столичных новостроек снизилось из-за вывода на рынок небольшого количества корпусов, считают эксперты В марте 2025 года на первичном рынке Москвы была представлена 41 тыс.