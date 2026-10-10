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Царьград

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Выселение пенсионерки в Мадриде вызвало протесты в сентябре 2026 года

Выселение пенсионерки в Мадриде вызвало протесты в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года Испанию охватили протесты после того, как 87-летняя Марикармен Абаскаль из Мадрида была выселена из квартиры из-за резкого повышения аренды.

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