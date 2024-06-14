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При атаке БПЛА повреждены резервуары с топливом на нефтебазе под Воронежем

При атаке БПЛА повреждены резервуары с топливом на нефтебазе под Воронежем

В Воронежской области украинские войска предприняли попытку атаковать нефтебазу с помощью беспилотников, незначительные повреждения получили резервуары с топливом на нефтебазе, пишет в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

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