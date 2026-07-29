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Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года, стороны близки к соглашению (The Athletic)

Федерация футбола США и Маурисио Почеттино обсуждают новый контракт, сообщает The Athletic. Соглашение о продолжении работы аргентинского тренера в сборной США  близко, но еще не завершено – переговоры между двумя сторонами продолжаются и продвигаются.

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