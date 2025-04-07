Тут так много денег, что недостачи никто не заметит

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

И приснился Вере Павловне сон… Кто не знает это сакральное место из Чернышевского, которое на уроках литературы ещё и заучивать наизусть приходилось! Вспомнила, что и мне под Рождество приснился необычный сон.