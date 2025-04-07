Моя семья. Счас...
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Тут так много денег, что недостачи никто не заметит

Тут так много денег, что недостачи никто не заметит

И приснился Вере Павловне сон… Кто не знает это сакральное место из Чернышевского, которое на уроках литературы ещё и заучивать наизусть приходилось! Вспомнила, что и мне под Рождество приснился необычный сон.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Во  даёт актриса. Смешно  и позитивно. Удачи  ей.
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16 час.
Karmadon
- Грицько, як ти гадаєш, сни збуваються чи ні? - Коли збуваються, коли ні… Ось якось наснилося, що гроші знайшов. Мац-мац, затиснув у кулак, прокинувся... Німає. А вдруге наснилося, ніби я обосрався. Мац-мац, прокинувся... Є!
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11 час.
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