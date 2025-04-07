И приснился Вере Павловне сон… Кто не знает это сакральное место из Чернышевского, которое на уроках литературы ещё и заучивать наизусть приходилось! Вспомнила, что и мне под Рождество приснился необычный сон.
Тут так много денег, что недостачи никто не заметит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Во даёт актриса. Смешно и позитивно. Удачи ей.
Ответить
16 час.
Karmadon
- Грицько, як ти гадаєш, сни збуваються чи ні? - Коли збуваються, коли ні… Ось якось наснилося, що гроші знайшов. Мац-мац, затиснув у кулак, прокинувся... Німає. А вдруге наснилося, ніби я обосрався. Мац-мац, прокинувся... Є!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии