«Рано или поздно это случилось бы». Алези – о выходке Хэмилтона в СингапуреFerrariБывший пилот Формулы 1 Жан Алези не удивлён тем, что Льюис Хэмилтон решил не следовать рекомендациям Ferrari на Гран При Сингапура.