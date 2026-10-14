«Рано или поздно это случилось бы». Алези – о выходке Хэмилтона в СингапуреFerrariБывший пилот Формулы 1 Жан Алези не удивлён тем, что Льюис Хэмилтон решил не следовать рекомендациям Ferrari на Гран При Сингапура.
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