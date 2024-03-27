Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Согласно предыдущим исследованиям, общие музыкальные навыки наследуются в 42% случаев. Однако «музыкальность» человека зависит и от других факторов, вследствие чего делать предположения о талантах, опираясь только на анализ генов, не стоит.
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