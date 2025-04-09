Сказы Истории Многие помнят те времена, когда не было решёток на окнах, дверь в квартиру была фанерная.
Так ли плох был железный занавес, после падения которого у нас появились железные двери и решётки
Комментарии
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Михаил Бобко
Работал в Черновцах на заводе Электронмаш. Выпускали компьютеры СМ для предприятий. Супер компьютеры для того времени. Комплектующие 100% советские. С распадом СССР завод был закрыт буквально сразу.
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4 час.
S
Serg
И как еще Гермашаландская под этой статьей своим антисоветским ядом не брызнула? Просмотрела, что ли? Затронул ностальгические струны. Зато Igor Shumarin отметился. Из одного гнезда с ней, видать. Очередной без идейный потребитель.
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3 час.
Владимир Иванов
А сколько заводов развалили за30лет!!
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1 час.
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