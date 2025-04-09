Так ли плох был железный занавес, после падения которого у нас появились железные двери и решётки

Работал в Черновцах на заводе Электронмаш. Выпускали компьютеры СМ для предприятий. Супер компьютеры для того времени. Комплектующие 100% советские. С распадом СССР завод был закрыт буквально сразу.

S

Serg

И как еще Гермашаландская под этой статьей своим антисоветским ядом не брызнула? Просмотрела, что ли? Затронул ностальгические струны. Зато Igor Shumarin отметился. Из одного гнезда с ней, видать. Очередной без идейный потребитель.