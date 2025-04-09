Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Очень ловкий аппаратный ход.  Народу нужны не аппаратные ходы, а решение иммигрантского вопроса. Вот оно как получатс...Почему гастарбайт...
  • Георгий Корнев
    Тоже мне проблему нашёл. FNC метку в голову вживят Сначала иммигрантам, затем во вус войдут и всем остальным. Обрати ...Почему гастарбайт...
  • Владимир Иванов
    А сколько заводов развалили за30лет!!Так ли плох был ж...

Так ли плох был железный занавес, после падения которого у нас появились железные двери и решётки

Так ли плох был железный занавес, после падения которого у нас появились железные двери и решётки

Сказы Истории Многие помнят те времена, когда не было решёток на окнах, дверь в квартиру была фанерная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Бобко
Работал в Черновцах на заводе Электронмаш. Выпускали компьютеры СМ для предприятий. Супер компьютеры для того времени. Комплектующие 100% советские. С распадом СССР завод был закрыт буквально сразу.
Ответить
4 час.
S
Serg
И как еще Гермашаландская под этой статьей своим антисоветским ядом не брызнула? Просмотрела, что ли? Затронул ностальгические струны. Зато Igor Shumarin отметился. Из одного гнезда с ней, видать. Очередной без идейный потребитель.
Ответить
3 час.
Владимир Иванов
А сколько заводов развалили за30лет!!
Ответить
1 час.
наверх