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FiNE NEWS

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В России назвали запоздалым прозрением мнение Залужного о невступлении Украины в НАТО

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет охарактеризовал мнение бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, как запоздалое прозрение.

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