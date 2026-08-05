Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет охарактеризовал мнение бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, как запоздалое прозрение.
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