Карагандинские студенты приняли участие в онлайн-опросе по выборам в Казахстане

С 29 сентября по 2 октября председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в рамках подготовки и проведения пилотных выборов акимов районов и городов областного значения, назначенных на 5 ноября, с инспекционной поездкой посетил Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.