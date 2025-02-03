Майнеры смогут отчитаться о получении цифровой валюты в личном кабинете ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обновила функционал личного кабинета налогоплательщика. Теперь занимающиеся майнингом цифровой валюты россияне смогут отчитаться об этом через онлайн-сервис, ТАСС.
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