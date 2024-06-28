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Поварёнок с лучшими рецептами

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Фляки господарские

Фляки господарские

Фляки господарские (фляки по-польски) – густой, наваристый, очень аппетитный и ароматный суп. Помните, где встречали это название? «Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню.

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