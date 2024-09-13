Вэнс: мирный план Трампа включает отказ Украины от вступления в НАТО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае избрания остановить конфликт на Украине. Для этого он предложит гарантировать ее внеблоковый статус и создать на границе с Россией демаркационную зону, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс YouTube-каналу Shawn Ryan Show.
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