Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 984 подписчика

"Путин на радостях сделает ветеранов ВСУ участниками СВО". Удивительная новость с Украины

"Путин на радостях сделает ветеранов ВСУ участниками СВО". Удивительная новость с Украины

Царьград Коллаж Царьграда Известный аналитик Аслан Нахушев рассказал совершенно удивительную историю с Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Те бывшие ВСУшники, которые перешли на сторону ВС РФ и воевали против ВСУ,  получат статус ветеранов СВО. А такие есть.
Ответить
11 час.
ГК
Галина Карпова
Я думаю, что нет.
Ответить
8 час.
Стега Сибиряк
Всё возможно
Ответить
34 мин.
наверх