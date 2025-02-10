"Путин на радостях сделает ветеранов ВСУ участниками СВО". Удивительная новость с Украины

Царьград Коллаж Царьграда Известный аналитик Аслан Нахушев рассказал совершенно удивительную историю с Украины.
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