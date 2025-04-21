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Экс-тренер сборной оценил выступление хоккеиста из Латвии против допуска России к ОИ

Экс-тренер сборной оценил выступление хоккеиста из Латвии против допуска России к ОИ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против участия допуска национальной команды в зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года.

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