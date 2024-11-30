В Питере рабочий персонал уже обогнал айтишников по темпам роста зарплат

Сервис по поиску работы hh.ru (в данном случае идёт речь о подразделении, которое отвечает за Северо-Запад РФ) сообщил, что рабочие второй столицы России по своим средним зарплатам сейчас практически догнали местных айтишников.
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