Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию в 2025 году

Досрочная пенсия — это вид пенсии, который может быть предоставлен определенным категориям трудящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Ольга Гудкова, приморский судебный эксперт по охране труда и производственной безопасности.
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