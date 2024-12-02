Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию в 2025 году

Досрочная пенсия — это вид пенсии, который может быть предоставлен определенным категориям трудящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Ольга Гудкова, приморский судебный эксперт по охране труда и производственной безопасности.