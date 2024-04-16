Что рассказал в интервью осужденный за драку на Старом базаре Михаил Старцев

Старцев и его жена намерены добиться пересмотра дела Осужденный на шесть лет за драку на Старом базаре Михаил Старцев намерен обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой пересмотреть приговор суда, по которому он получил шесть лет колонии строгого режима.
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