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Что рассказал в интервью осужденный за драку на Старом базаре Михаил Старцев

Что рассказал в интервью осужденный за драку на Старом базаре Михаил Старцев

Старцев и его жена намерены добиться пересмотра дела Осужденный на шесть лет за драку на Старом базаре Михаил Старцев намерен обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой пересмотреть приговор суда, по которому он получил шесть лет колонии строгого режима.

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