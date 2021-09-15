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В Подмосковье завершилось тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты гвардейского соединения управления ВДВ

В Подмосковье завершилось тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты гвардейского соединения управления ВДВ

В ходе мероприятия были отработаны нормативы по выявлению и оценке РХБ обстановки, работе с приборами радиационной и химической разведки, а также по спецобработке личного состава и техники с помощью специальных приборов.

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