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Журнал «Профиль»

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Операторы АЗС просят продлить запрет на экспорт дизельного топлива

Операторы АЗС просят продлить запрет на экспорт дизельного топлива

Российский топливный союз (РТС) обратился в правительство с РФ с просьбой о сохранении запрета на экспорт дизеля, срок действия которого должен завершиться 1 сентября, сообщает "Коммерсантъ" 25 августа 2026 года, во вторник.

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