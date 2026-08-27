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Заморозки идут. Сколько градусов будет в начале сентября на Алтае и в регионах Сибири

Заморозки идут. Сколько градусов будет в начале сентября на Алтае и в регионах Сибири

На некоторых территориях температура местами может опуститься до -5, но в целом ожидается около +5.+7 За жаркое лето, к сожалению, придется заплатить: плохая погода придет в регионы СФО в конце августа, ночные температуры составят +4.

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