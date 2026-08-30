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Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры

Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры

Плёнки Миндича, многочисленные подозрения НАБУ и бесконечные разоблачительные ролики уже давно убедили — на Украине воруют.

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