В центре Архангельска произошёл пожар в банном комплексе «Форд Нокс»

Пожар произошёл 16 января в 1:43 в банном комплексе «Форд Нокс» на улице Выучейского.Как сообщили в региональном МЧС, пожарные прибыли на место ЧП уже через семь минут после поступления вызова.
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