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Царьград

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Почти 75 тысяч сверху: за знание китайского языка можно получить прибавку к зарплате

Почти 75 тысяч сверху: за знание китайского языка можно получить прибавку к зарплате

Работодатели готовы платить на 75 тысяч больше специалистам за знание китайского языка.Китайский язык всё чаще становится аргументом при приёме на работу.

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