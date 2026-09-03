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Рубио: США обсуждают с Украиной о лицензиях на производство ракет для Patriot

Рубио: США обсуждают с Украиной о лицензиях на производство ракет для Patriot

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной о предоставлении лицензий на производство ракет для систем Patriot.

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