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Царьград

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NYT: США обратились к Москве и Киеву накануне визита Уиткоффа и Кушнера

NYT: США обратились к Москве и Киеву накануне визита Уиткоффа и Кушнера

США попросили Россию и Украину о перемирии на время визита посланников Трампа.Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для возобновления переговоров о мирном урегулировании.

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