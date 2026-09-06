«Потопит корабли из укрытия»: в Арктике развернули комплекс StrikeMaster

На видеозаписи, опубликованной Корпусом морской пехоты США, запечатлено, как противокорабельный комплекс StrikeMaster, использующий в качестве шасси лёгкую бронемашину, размещается на норвежском острове Ян-Майен, который расположен между Гренландией и Скандинавией.