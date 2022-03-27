Войска армейского корпуса Балтийского флота приступили к подготовке к военному параду

На центральной площади города Гусева запланировано прохождение в составе парадных расчетов около 800 человек, а также до 50 единиц военной техники.
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