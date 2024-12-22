«Зеленая миля» и ее наследие: что стало с актерами, исполнившими главные роли

«Зеленая миля» — фильм Фрэнка Дарабонта, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. История начальника блока смертников тюрьмы «Холодная гора» Пола Эджкомба и приговоренного к казни Джона Коффи до сих пор вызывает слезы — иначе и быть не может.