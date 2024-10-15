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Погоня со стрельбой произошла в Подольске

Погоня со стрельбой произошла в Подольске

В Подмосковном Подольске полицейские открыли огонь по автомобилю во время преследования. Согласно информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, патрульные заметили машину с затонированными передними стёклами и попросили водителя остановиться, но вместо этого он увеличил скорость.

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