Погоня со стрельбой произошла в Подольске

В Подмосковном Подольске полицейские открыли огонь по автомобилю во время преследования. Согласно информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, патрульные заметили машину с затонированными передними стёклами и попросили водителя остановиться, но вместо этого он увеличил скорость.