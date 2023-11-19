Карпин о товарищеских матчах: «Что значит важен результат? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Такого нет и не будет»

В понедельник в Волгограде пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы. – Какие эмоции у вас возникают, когда часть экспертов и болельщиков говорят, что результат обязателен? – Вот я сейчас плечами пожимаю, так и рефлексирую.