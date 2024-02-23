Пашинян: Армения не рассматривает вопрос о выводе военной базы России

Ереван не рассматривает вопрос о выводе военной базы Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель армянского правительства Никол Пашинян.
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